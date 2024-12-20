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Следователи попросили суд заочно арестовать журналистку Фельгенгауэр

Суд в Москве зарегистрировал ходатайство о заочном аресте Татьяны Фельгенгауэр
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Пресс-служба «Эхо Москвы»/РИА Новости

Следователи потребовали у Никулинского районного суда Москвы заочно заключить под стражу журналистку Татьяну Фельгенгауэр (настоящая фамилия — Шадрина) за неисполнение обязанностей иностранного агента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«Зарегистрировано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шадриной Т. В. по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ», — говорится в карточке дела.

По информации агентства, суд рассмотрит просьбу следователей 20 декабря.

25 сентября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Татьяны Фельгенгауэр в связи с нарушением ею закона об иностранных агентах.

До этого журналистку дважды привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей иностранного агента и отказ использовать соответствующую маркировку в социальных сетях. В мае 2023 года суд оштрафовал ее на 30 тыс. рублей, а в декабре того же года — на 40 тыс. рублей. Тогда дело Шадриной также рассматривал Никулинский районный суд Москвы.

Ранее против блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело.

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