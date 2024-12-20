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Россиянка засудила фермершу после нападения лошади на ее ребенка

Фермер из Югры заплатит за агрессивную лошадь, напавшую на ребенка
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Скандальная фермерша из ХМАО заплатит семье укушенного ее лошадью мальчика. Информация об этом есть на сайте Нефтеюганского районного суда.

Осенью 2023 года лошадь, принадлежащая Рузалии Уточкиной, напала на 10-летнего ребенка и укусила его. Пострадавший в этот момент находился возле своего дома и не подозревал об опасности. Его мать обратилась в суд и потребовала, чтобы Уточкина выплатила моральную компенсацию. Суд признал ответчицу виновной в произошедшем и взыскал с нее 60 тыс. рублей в пользу мальчика.

Согласно судебной картотеке, до этого женщину уже не раз привлекали к административной ответственности за безнадзорный выгул лошадей. Кроме того, по данным Ura.ru, в прошлом году фермерша привлекла внимание СК из-за массового мора коров в ее хозяйстве. В феврале она стала героиней передачи «Мужское/Женское» на Первом канале.

Ранее россиянка обратилась в суд из-за нападения стаи собак на ее элитных кур.

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