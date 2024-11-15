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Россиянка обратилась в суд из-за нападения стаи собак на ее элитных кур

Под Калининградом собаки разорвали элитных кур, хозяину пришлось за это заплатить

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Depositphotos

Россиянка засудила соседа, собаки которого растерзали ее элитных кур. Об этом сообщили в Калининградском областном суде.

В июле этого года 12 собак жителя Правдинского района забежали на придомовой участок к женщине и пробрались в курятник. Животные разорвали 29 кур элитных пород, и хозяйка птиц обратилась с иском к владельцу собачьей стаи.

Женщина потребовала компенсации материального ущерба, упущенной выгоды и морального вреда. В исковом заявлении она указала, что собаки, погубившие ее кур, часто причиняют неудобства сельчанам, так как хозяин оставляет их без присмотра.

Суд встал на сторону истицы и обязал ответчика заплатить 36,9 тыс. рублей за ущерб, 1,6 тыс. на утилизацию кур, а также госпошлину.

Ранее суд обязал жителя Волгограда заплатить соседу-садоводу, участок которого пострадал от его коз.

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