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В Госдуме оценили новые правила свиданий для находящихся в СИЗО

Депутат Выборный: новые правила для свиданий в СИЗО установлены в Год семьи
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Depositphotos

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал приказ министерства юстиции России, согласно которому, осужденным, находящимся в СИЗО, разрешаются длительные свидания.

«Символично, что права осужденных, находящихся в СИЗО, на краткосрочные и длительные свидания уточняются именно в Год семьи. <...> Правонарушитель изолирован от общества не навсегда. Рано или поздно он вернется к родственникам. А запреты на контакты с ними не способствуют поддержанию нормальных семейных отношений», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что длительное свидание может даже расположить человека к мысли о будущем пополнении семьи.

Согласно приказу, опубликованному на сайте Минюста, содержащимся в следственных изоляторах осужденным разрешаются трехдневные свидания и телефонные разговоры с родственниками с 20 декабря.

Свидания будут предоставляться при наличии письменного разрешения сотрудника, в производстве которого находится уголовное дело ‎в отношении осужденного, отмечается в документе.

Новые права распространяются на осужденных, находящихся в СИЗО в ожидании перевода в колонию либо для проведения следственных действий и участия в судебных заседаниях.

Ранее в Международном комитете защиты прав человека рассказали о распорядке дня в СИЗО.

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