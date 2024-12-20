Толпа российских подростков избила человека из-за внешнего вида

В Твери группа подростков напала на человека из-за внешности. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

По информации ведомства, толпа подростков напала на человека и избила его. Сообщается, что причиной агрессии несовершеннолетних стал внешний вид пострадавшего. Информации о его состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов организовали процессуальную проверку по уголовной статье о хулиганстве по факту случившегося. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах произошедшего.

До этого в Петербурге сотрудник психологической службы избил фельдшера скорой помощи и стал фигурантом дела. Врача госпитализировали с ушибом грудной клетки, сочетанной травмой, ушибом мягких тканей головы и растяжением шейного отдела позвоночника.

Ранее пьяный краснодарец избил собутыльника сковородой по голове в бытовой ссоре.