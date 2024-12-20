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Толпа российских подростков избила человека из-за внешнего вида

В Твери толпа подростков избила человека из-за внешности
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Pexels

В Твери группа подростков напала на человека из-за внешности. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

По информации ведомства, толпа подростков напала на человека и избила его. Сообщается, что причиной агрессии несовершеннолетних стал внешний вид пострадавшего. Информации о его состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов организовали процессуальную проверку по уголовной статье о хулиганстве по факту случившегося. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах произошедшего.

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Ранее пьяный краснодарец избил собутыльника сковородой по голове в бытовой ссоре.

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