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Пьяный краснодарец избил собутыльника сковородой по голове в бытовой ссоре

В Краснодаре мужчина попал в больницу после избиения сковородой и не выжил
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СУ СКР по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае перед судом предстанет 47-летний мужчина, которого задержали за избиение человека сковородой. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина выпивал в доме своего знакомого в станице Крыловской. Во время застолья между ними возник конфликт на бытовой почве. Во время ссоры мужчина сначала ударил хозяина жилья кулаком в лицо, затем сковородой по голове. Несмотря на произошедшее, оба снова стали выпивать.

Спустя несколько дней пострадавший почувствовал недомогание и обратился к медикам. Специалисты оказали ему всю необходимую помощь, но спасти его не смогли.

В отношении его знакомого возбудили уголовное дело.

«На период следствия обвиняемому по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует и в настоящее время», – поделились в ведомстве.

Расследование по делу завершено. Материалы передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Волгограде мужчину осудили на 9 лет за попытку сжечь соседку.

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