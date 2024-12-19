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Сотрудник психологической службы избил фельдшера в Петербурге и стал фигурантом дела

В Петербурге возбудили уголовное дело после избиения фельдшера пациентом

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Петербурге сотрудник психологической службы избил фельдшера скорой помощи и стал фигурантом дела. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

В ГСУ СК России по Петербургу возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Инцидент произошел в ночь на 15 декабря. Бригада медиков прибыла на вызов на территорию Новая Ижора в поселке Шушары, где на врачей напал неизвестный. 28-летнюю фельдшера госпитализировали с ушибом грудной клетки, сочетанной травмой, ушибом мягких тканей головы и растяжением шейного отдела позвоночника.

Нападавшим оказался 61-летний сотрудник службы психологической поддержки Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района. После опроса мужчина был отпущен под обязательство о явке.

Ранее пьяный пациент напал на медсестру в барнаульской больнице.

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