Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Популярный украинский блогер переехал в Россию

Украинский TikTok-блогер Бабич заявил, что навсегда переехал в Россию
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинский блогер Артур Бабич, на которого в TikTok подписаны 14 млн человек, переехал в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам 24-летнего Бабича, он больше не планирует уезжать за границу, хочет навсегда поселиться в России и рассчитывает на получение российского паспорта. Свое решение блогер объяснил тем, что в России находится его аудитория, и тут легче создавать контент.

После начала специальной военной операции Бабич покинул Россию. Какое-то время он жил в США, где столкнулся с безденежьем. Оттуда перебрался в Армению, но и там ему не понравилось.

«В итоге сказал: скучаю по России. За это на Украине его прозвали предателем, а самые оголтелые незалежники стали угрожать», — отмечается в сообщении.

Бабич родился в Кривом Роге. Когда его юмористические видеоролики стали популярными в Сети, его пригласил в тиктокерский дом Dream Team House российский тиктокер Даня Милохин. В ноябре 2022 года покинувшие РФ Милохин и Бабич исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети.

В сентябре в одном из выпусков авторского проекта Лилии Абрамовой (Татарки FM) «Откровенно с Татаркой» Бабич сказал, что жалеет о переезде в США. По его словам, российская аудитория дала тиктокерам из Украины все, что у них есть, а теперь они проклинают Россию. Бабич раскритиковал такой подход и заявил, что не намерен говорить что-то плохое о стране, которую любит. Он добавил, что он мечтает получить гражданство России и отказаться от украинского.

Ранее сообщалось, что у Бабича ликвидировали бизнес в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами