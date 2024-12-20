Популярный украинский блогер переехал в Россию

Украинский блогер Артур Бабич, на которого в TikTok подписаны 14 млн человек, переехал в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам 24-летнего Бабича, он больше не планирует уезжать за границу, хочет навсегда поселиться в России и рассчитывает на получение российского паспорта. Свое решение блогер объяснил тем, что в России находится его аудитория, и тут легче создавать контент.

После начала специальной военной операции Бабич покинул Россию. Какое-то время он жил в США, где столкнулся с безденежьем. Оттуда перебрался в Армению, но и там ему не понравилось.

«В итоге сказал: скучаю по России. За это на Украине его прозвали предателем, а самые оголтелые незалежники стали угрожать», — отмечается в сообщении.

Бабич родился в Кривом Роге. Когда его юмористические видеоролики стали популярными в Сети, его пригласил в тиктокерский дом Dream Team House российский тиктокер Даня Милохин. В ноябре 2022 года покинувшие РФ Милохин и Бабич исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети.

В сентябре в одном из выпусков авторского проекта Лилии Абрамовой (Татарки FM) «Откровенно с Татаркой» Бабич сказал, что жалеет о переезде в США. По его словам, российская аудитория дала тиктокерам из Украины все, что у них есть, а теперь они проклинают Россию. Бабич раскритиковал такой подход и заявил, что не намерен говорить что-то плохое о стране, которую любит. Он добавил, что он мечтает получить гражданство России и отказаться от украинского.

Ранее сообщалось, что у Бабича ликвидировали бизнес в России.