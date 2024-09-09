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Артур Бабич заявил о желании получить российское гражданство

Артур Бабич: я жалею, что переехал в США

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Татарка FM/RUTUBE

Российская аудитория дала тиктокерам из Украины все, что у них есть, заявил блогер, бывший участник проекта Dream Team House Артур Бабич в новом выпуске авторского проекта Лилии Абрамовой (Татарки FM) «Откровенно с Татаркой».

«Украинские тиктокеры, проклинающие Россию, поступают неправильно. Российская аудитория дала им все, что у них есть. Я понимал, что у меня есть чувство благодарности к этой аудитории, и говорить что-то плохо о стране, которую любишь, это надо быть дурачком», — сказал он.

Также Бабич рассказал, что жалеет о переезде в США.

«На меня подписаны подростки, у которых отцы на фронте. А я совершаю такой поступок. Можно было бы отмотать назад, я бы никуда не улетел», — сказал блогер.

Бабич отметил, что он мечтает получить гражданство России и отказаться от украинского.

«Какое у меня желание? Получить гражданство и жить в стране, где я хотел жить всю жизнь. Я давно сделал свой выбор. Когда я получаю паспорт, я понимаю все законы и соглашаюсь с ними», — сказал он.

Также в интервью Бабич рассказал, как он воспринял запрет на въезд в Россию, об обмане со стороны продюсера Ярослава Андреева и тиктоках на английском языке.

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