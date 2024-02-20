Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Блогер Артур Бабич больше не сможет зарабатывать в России

Shot: у блогера Артура Бабича ликвидировали бизнес в России

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинский блогер Артур Бабич больше не сможет зарабатывать в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, у Бабича закончилось разрешение на временное проживание в России. У блогера, как отмечает Shot, также ликвидировали бизнес — ИП.

В августе 2022 года Бабич уехал в США. Он публиковал снимки из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса. Вместе с ним покинули Россию другие участники творческой группы Dream Team — Аня Покров и Маха Горячева. Позже Бабич начал путешествовать в другие страны. Он посетил такие города как Ереван и Дубай.

В ноябре 2022 года блогеры Даня Милохин и Артур Бабич исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети. В видео уроженец Кривого Рога Бабич учит друга правильному произношению слов на украинском.

В июле 2023 года Telegram-канал Mash сообщил, что Артура Бабича проверят на дискредитацию Вооруженных сил России.

По данным Telegram-канала, заявление на проверку Бабича уже поступило в Генеральную прокуратуру России. Отмечается, что глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин надеется на то, что блогера обвинят, признают виновным и депортируют.

Ранее Артур Бабич сделал операцию на нос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами