Эксперт: спрос на «вторичку» в 2025 году сохранится

Риелтор Пысин: спрос на вторичную недвижимость в 2025 году сохранится

В 2025 году спрос на вторичную недвижимость в России сохранится, поскольку без массовой льготной ипотеки люди продолжат переориентироваться на готовые квартиры, которые дешевле. Такой прогноз в беседе с РИАМО дал генеральный директор агентства недвижимости ЦДН (Центральный департамент недвижимости) Анатолий Пысин.

«Фактором, который будет стимулировать рынок «вторички» в следующем году, является перетекание спроса с рынка новостроек. Данный тренд наблюдается последние несколько месяцев», — сказал Пысин.

Он добавил, что спрос на вторичном рынке недвижимости будет зависеть, в том числе, от ключевой ставки Банка России. Если она начнет понижаться и ипотека станет доступнее, квартиры начнут приобретать охотнее.

Эксперт также допустил, что банки будут разрабатывать новые ипотечные программы, комфортные для заемщиков.

Инвестор Екатерина Симанчук до этого говорила, что квартиры в Москве выгоднее всего покупать на муниципальных торгах, причем важно искать жилье сразу с отделкой по стандартам реновации.

Муниципальные торги в Москве, по ее словам, делятся на два типа: новостройки и объекты на вторичке. В обоих случаях жилье обойдется покупателю дешевле, чем при покупке у коммерческих застройщиков или напрямую у собственника недвижимости.

Ранее стало известно, сколько россиян отложили покупку квартиры из-за дорогой ипотеки.