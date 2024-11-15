Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян отложили покупку квартиры из-за дорогой ипотеки

Calltouch: каждый четвертый россиянин отложил покупку жилья из-за высокой ставки

close
Нина Зотина/РИА «Новости»

Каждый четвертый россиянин решил отложить покупку собственного жилья из-за слишком дорогой ипотеки. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на аналитиков компании Calltouch.

«24% респондентов готовы принять решение о покупке только после стабилизации рынка. Эта осторожность связана с ростом ставки и отменой льготной ипотеки», — комментируют эксперты.

В текущих условиях срок продажи недвижимости в России заметно вырос. Объявления о продаже «вторички» висят в среднем по 74 дня против 55 дней годом ранее.

Дольше всего россияне разбирают жилье в Краснодаре. Объявления висят в среднем 93 дня. Второе место занял Волгоград, где срок продажи «вторички» составляет 88 дней. Топ-3 замыкает Красноярск с 86 днями.

Быстрее всего уходят квартиры в Москве — в среднем спустя 61 день с момента размещения объявления о продаже.

Ранее в России спрогнозировали будущее ипотечных ставок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами