Россиянам рассказали, как стильно и бюджетно украсить квартиру к Новому году

Стильно украсить квартиру перед Новым годом можно и без больших трат. Как создать праздничную атмосферу и уют, в беседе с РИАМО рассказала декоратор Юлия Лапшинова.

В первую очередь, по ее словам, необходимо составить список зон, где будут праздничные украшения. Это поможет избежать ненужных трат и спонтанных покупок. Эксперт также советует заранее определить бюджет, чтобы не выходить за рамки.

Вкладывать деньги лучше в качественные украшения, которые прослужат не один сезон, отметила она.

«Один из самых экономичных вариантов — создание украшений своими руками. Самодельные елочные игрушки, гирлянды из бумаги и ткани, подсвечники в прозрачных банках или вазах — это не только недорого, но и добавляет уникальности интерьеру», — подчеркнула Лапшинова.

Также она порекомендовала перекрашивать старые игрушки и использовать их для создания новых композиций.

Дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова до этого говорила, что в этом сезоне для новогоднего декора лучше выбирать украшения натуральных оттенков в стиле минимализм, которые не будут выделяться своим внешним видом.

Вместо традиционных елочных игрушек она посоветовала использовать гирлянду с маленькими огоньками. Вместо звезды на макушку елки можно поместить большой бант в трендовом красном оттенке. В этом сезоне также присутствует тренд на натуральность, поэтому праздничную атмосферу можно создать с помощью украшений из стекла или дерева, а также хендмейд-вариантов, рассказала специалист.

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