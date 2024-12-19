Дизайнеры рассказали о трендах в новогодних украшениях

В этом сезоне для новогоднего декора лучше выбирать украшения натуральных оттенков в стиле минимализм, которые не будут выделяться своим внешним видом. Об этом «Москве 24» рассказала дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова.

Вместо традиционных елочных игрушек можно использовать гирлянду с маленькими огоньками, предложила дизайнер интерьеров, архитектор Катерина Коваленко. Вместо звезды на макушку елки можно поместить большой бант в трендовом красном оттенке. В этом сезоне также присутствует тренд на натуральность, поэтому праздничную атмосферу можно создать с помощью украшений из стекла или дерева, а также хендмейд-вариантов.

«Изготовить декорации можно всей семьей из любых подручных материалов, например папье-маше. Также сейчас при украшении используются фрукты и сухофрукты, из которых делают, например, целые гирлянды», — сказала Коваленко.

Дизайнер и директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова до этого рассказала «Газете.Ru», что оформление в единой стилистике — один из главных принципов декорирования дома к Новому году. Эксперт подчеркнула, что единая стилистика особенно важна для владельцев квартир-студий.

Ранее Лариса Долина рассказала, как украсила дом к Новому году.