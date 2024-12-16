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В Японии неизвестный напал на школьников в McDonald's

Kyodo: 15-летняя девочка не выжила в результате нападения в McDonald's

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Willy Kurniawanю/Reuters

В японском городе Китакюсю, в префектуре Фукуока, неизвестный мужчина напал с ножом на школьников в ресторане общественного питания McDonald's, 15-летняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом пишет новостное агентство Kyodo.

Школьница в момент нападения стояла в очереди вместе с одноклассником, чтобы сделать заказ. Девочка получила удар в живот, ее сверстник получил рану поясницы, мальчик выжил.

По предварительной информации, пара возвращалась домой из подготовительной школы и зашла в McDonald's примерно за 10 минут до инцидента.

В полиции сообщили, что нападавшему на вид около 40 лет, он не скрывал лицо. Мужчина провел в магазине не более 30 секунд. В настоящее время ведутся его поиски.

Все внеклассные занятия и мероприятия в городских школах и детских садах отменены.

6 декабря сообщалось, что в филиале школы №94 поселка Российский Краснодарского края произошел конфликт между учащимися. В результате пострадали пять человек: двое школьников были госпитализированы с ножевыми ранениями, еще одного подростка доставили в больницу с переломом носа и сотрясением головного мозга, у остальных легкие травмы. Нападавшего задержали на месте происшествия.

Ранее в Калуге посетитель устроил стрельбу в кафе после просьбы владельца не шуметь.

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