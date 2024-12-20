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Эксперт: торговые сети РФ согласны создать полки с бесплатными продуктами

Правозащитник Павлов: торговые сети готовы создать полки с бесплатными продуктами
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Владимир Песня/РИА Новости

Российские торговые сети готовы к созданию социальных полок с бесплатными продуктами, если им предоставят налоговые льготы. Однако нельзя принуждать их к этому, так как акция должна укладываться в экономику предприятий, объяснил НСН председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

По словам эксперта, магазины сами давно выступают за такое нововведение. Однако важно, чтобы это укладывалось в экономику производителей, поставщиков и торговых сетей.

«Более логичной выглядит история, когда товары качественные и безопасные, но с истекающим сроком годности, передаются нуждающимся через специальные структуры под жестким контролем, а торговые сети получают налоговые послабления», — считает Павлов.

Важно, чтобы потребители получили продукты до того, как срок годности истечет, а их транспортировка учитывала температурные и прочие условия. Причем если магазины не отдают, а реализуют товары со скидкой, то они не должны иметь никаких льгот, подчеркнул правозащитник. Что касается конкретных категорий товаров, то в проект нужно включить социально значимые продукты повседневного спроса, в том числе яйца, молоко, крупы, масло, мясо, заключил Павлов.

Напомним, до этого депутаты подготовили законопроект, предполагающий создание «социальных полок» с бесплатными продуктами для пенсионеров и других уязвимых категорий населения. А недавно председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил соответствующую инициативу в Минпромторг, призвав разработать для магазинов — участников проекта упрощенную систему налогообложения.

Ранее Миронов раскрыл детали законопроекта о бесплатной раздаче продуктов пенсионерам.

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