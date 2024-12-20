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Депутаты предложили обязать магазины выделять полки для фудшеринга

Миронов хочет обязать магазины устанавливать полки с бесплатными продуктами
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Александр Кряжев/РИА Новости

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил законодательно обязать магазины выделять отдельные полки для бесплатной раздачи продуктов нуждающимся — фудшеринга. Письмо с такой инициативой он направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову, передает ТАСС.

В первую очередь необходимо определить, какие продукты магазины должны будут отдавать, и установить критерии их качества. Передаваемые продукты не должны иметь истекший срок годности, подчеркнул глава партии.

Кроме того, следует разработать упрощенную систему налогообложения для предпринимателей, которые примут участие в инициативе, установить контроль за их работой, считает депутат.

По его мнению, также нужно развивать инфраструктуру и коммуникации для быстрого и эффективного распределения бесплатных продуктов.

В сентябре правительство поддержало законопроект о введении механизма фудшеринга, сообщал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Он отмечал, что численность населения страны с доходами ниже прожиточного минимума в конце 2023 года составила более 14 млн человек.

Ранее эксперты назвали главные условия внедрения фудшеринга в России.

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