Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России предложили бесплатно раздавать продукты пенсионерам

«Известия»: в магазинах РФ могут появиться полки с бесплатными продуктами

close
100%
Depositphotos

В Госдуму планируют внести законопроект, который предполагает появление в магазинах полок с бесплатными продуктами для пенсионеров и других уязвимых категорий населения. Подробности о документе раскрыли «Известия».

Законопроект подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Они указали в пояснительной записке к документу, что в РФ сохраняется проблема нерационального использования продуктов. По словам авторов законопроекта, чаще всего в стране выбрасывают именно продукты первой необходимости, включая хлеб, овощи и молоко — всего до трети таких товаров превращаются в отходы.

Чтобы магазины не выкидывали продукты, а прибегали к бесплатной раздаче, им предлагают повысить лимит трат на благотворительность с 1% до 5% от выручки. Для этого в нижнюю палату парламента внесут отдельный законопроект. Как отметил лидер эсеров Сергей Миронов, сейчас бизнесу выгоднее утилизировать продукты, поскольку при высоких тратах на благотворительность приходится платить налог на добавочную стоимость (НДС).

В мае 2022 года Минтруд утвердил список профессий, представителям которых полагается выдавать бесплатное молоко и другие продукты «за вредность».

Ранее в Госдуме рассказали, когда россиянам повысят социальную пенсию.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами