В России предложили бесплатно раздавать продукты пенсионерам

В Госдуму планируют внести законопроект, который предполагает появление в магазинах полок с бесплатными продуктами для пенсионеров и других уязвимых категорий населения. Подробности о документе раскрыли «Известия».

Законопроект подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Они указали в пояснительной записке к документу, что в РФ сохраняется проблема нерационального использования продуктов. По словам авторов законопроекта, чаще всего в стране выбрасывают именно продукты первой необходимости, включая хлеб, овощи и молоко — всего до трети таких товаров превращаются в отходы.

Чтобы магазины не выкидывали продукты, а прибегали к бесплатной раздаче, им предлагают повысить лимит трат на благотворительность с 1% до 5% от выручки. Для этого в нижнюю палату парламента внесут отдельный законопроект. Как отметил лидер эсеров Сергей Миронов, сейчас бизнесу выгоднее утилизировать продукты, поскольку при высоких тратах на благотворительность приходится платить налог на добавочную стоимость (НДС).

В мае 2022 года Минтруд утвердил список профессий, представителям которых полагается выдавать бесплатное молоко и другие продукты «за вредность».

Ранее в Госдуме рассказали, когда россиянам повысят социальную пенсию.