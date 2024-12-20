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«Выродился и стал помойкой»: в Госдуме призвали не реанимировать YouTube

Депутат ГД Милонов: YouTube не нужен, так как он выродился и стал помойкой
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Nikola93/Shutterstock/FOTODOM

Видеохостинг YouTube не нужно пытаться реанимировать, так как он давно потерял свою актуальность и превратился в «помойку», заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, сервис может специально подсовывать зрителям вредные и даже опасные видеоролики.

«YouTube выродился из агрегатора видео и стал просто помойкой, а владеющий им Google не только не следит за гигиеной, но и является инструментом для того, чтобы преднамеренно искажать информацию и проводить определенную идеологическую повестку», — заявил депутат в беседе с 360.ru.

Он призвал россиян отказаться от видеохостинга в пользу других площадок, на которых к контенту относятся более ответственно. В качестве примера небезопасности YouTube он привел ситуацию, когда человек, который ищет способ засолки грибов, может наткнуться на ролик «сектанта-мухомороеда», продвигающего свою идеологию. Лучше пользоваться другими ресурсами, так как и без YouTube можно найти всю необходимую информацию, заявил парламентарий.

Накануне президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о замедлении YouTube, заявил, что в этом плане больше вопросов к владельцам хостинга, чем к российской стороне. Он объяснил, что компания Google, которой принадлежит видеохостинг, создала дочерние компании в России, а затем сократила их финансирование и поставки соответствующей техники, создав для себя проблемы. Он подчеркнул, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы и «избегать жульничества в сети».

На фоне замедления сервиса его трафик в России снизился в два раза.

Ранее в России зафиксировали более восьми тысяч сообщений о сбое YouTube.

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