В Якутии преподаватель колледжа изнасиловал студентку и заставил с ним жить

В Якутии родители первокурсницы обвинили преподавателя педколледжа в том, что он изнасиловал их дочь и принудил ее к сожительству. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Семья студентки педколледжа обвинила 58-летнего преподавателя в изнасиловании дочери. По данным Mash, педагог надругался над девушкой, когда она училась на первом курсе, и, шантажируя фактом их связи, принудил студентку к сожительству.

Девушка три года терпела унижения и побои, летом 2024 года домашний тиран избил возлюбленную шваброй, приревновав к молодому поклоннику. Только в больнице пострадавшая рассказала родителям правду о своих отношениях со взрослым мужчиной.

После этого мать девушки обратилась в полицию. Известно, что педагог уволился из колледжа по собственному желанию, другие подробности дела не приводятся.

До этого сообщалось, что в США учительница изнасиловала подростка в школьном классе. 46-летняя Мишель Солис несколько лет домогалась мальчика, она писала ему сообщения непристойного содержания, а в октябре 2023 года вступила с ребенком в интимную связь в школьном классе. Американка призналась в совершенном преступлении.

Ранее школьная учительница совратила троих подростков и получила 18 лет тюрьмы.