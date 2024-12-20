Врач объяснила, почему не стоит есть фрукты перед сном

Употребление фруктов в больших количествах вечером или перед сном может навредить организму. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По ее словам, фрукты содержат природный сахар — фруктозу, которая нагружает поджелудочную железу и затрудняет засыпание. Кроме того, фрукты богаты клетчаткой, требующей времени для переваривания. Учитывая, что все процессы в организме замедляются перед отходом ко сну, могут появиться дискомфорт в желудке, ощущение тяжести, вздутие и повышенное газообразование, пояснила Сережина.

«Вечером обмен веществ замедляется, и излишки фруктовых сахаров, не переработанные организмом, могут превращаться в жировые отложения. Это не значит, что употребление фруктов ведет к набору веса, но обильный перекус перед сном вносит свою лепту в общий калорийный баланс», — отметила врач.

До этого Сережина рассказала, как сделать диетический салат оливье. По ее словам, содержащийся в рецепте салата картофель можно заменить на свежее авокадо, которое содержит полезные жиры. Вместо колбасы специалист рекомендует использовать куриную грудку или индейку. Эти продукты содержат меньше соли и жира.

Соленые огурцы можно заменить на свежие, а вместо майонеза использовать греческий йогурт, отметила эксперт.

Ранее врач раскрыла, полезна ли прогулка после еды.