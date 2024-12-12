Врач раскрыла, полезна ли прогулка после еды

Легкая прогулка после еды благотворно влияет на процесс пищеварения, активизируя работу кишечника и стимулируя его перистальтику. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Непродолжительная ходьба, по ее словам, предотвращает такие неприятные явления, как вздутие живота и запоры.

«Важно помнить, что активность должна быть умеренной. Интенсивные тренировки или тяжелая физическая нагрузка сразу после приема пищи могут оказать противоположный эффект. <...> Тело перераспределяет кровь от органов пищеварения к мышцам, что может привести к чувству тяжести, изжоге или тошноте», — отметила врач.

Она добавила, что оптимальной считается спокойная прогулка продолжительностью 10-15 минут.

Старший преподаватель кафедры клинической физиологии физических упражнений из Университета Восточного Лондона Джек Макнамара до этого рассказал, как получить максимум пользы от ежедневных прогулок. По его словам, нужно работать над темпом ходьбы, варьировать скорость, использовать дополнительный вес и выбирать маршруты с «препятствиями» в виде лестниц и холмов.

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