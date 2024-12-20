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Школьника-зацепера ударило током, когда он забирался на электричку

В Москве школьник-зацепер забрался на электричку и получил удар током
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Западное МСУТ СК России

В Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» после травмирования ребенка на железнодорожных путях. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел 15 декабря на станции Беговая Белорусского направления: мальчик 2014 года рождения забрался на крышу электропоезда и получил разряд током. Школьника обнаружили очевидцы, его с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, а также ищут людей, которые вовлекли мальчика в занятие «зацепингом».

До этого аналогичный инцидент произошел на Горьковском направлении Московской железной дороги. 16-летний юноша решил прокатиться на крыше электрички, он забрался на последний вагон, где получил удар током. Подростка сняли с крыши только на следующей станции, спасти его не удалось.

Ранее в Подмосковье школьница в наушниках шагнула под поезд и чудом выжила.

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