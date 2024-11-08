Девушка в наушниках шагнула прямо под поезд в Подмосковье и выжила

В Подмосковье девушка, которая шла в наушниках через железнодорожные пути, угодила под поезд и выжила. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская железная дорога».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 6 ноября на станции Сергиев Посад, когда девушка в наушниках пересекала железнодорожные пути. Она не обратила внимания на красный свет светофора и звуковые сигналы поезда.

В результате девушка шагнула прямо под состав и оказалась под движущимся поездом. Сообщается, что она не просто осталась жива, но и практически не пострадала. Информации о ее состоянии не поступало.

До этого падение пассажира на пути в московском метро попало на видео. Мужчина отвлекся на мобильный телефон и упал с платформы. Он не пострадал в результате произошедшего.

Ранее в Новосибирской области грузовой поезд снес ребенка, переходившего пути в наушниках.