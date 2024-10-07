Подростка-зацепера ударило током на крыше электрички в Подмосковье

В Подмосковье подросток-зацепер решил покататься на крыше электрички и получил удар током. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на Горьковском направлении Московской железной дороги. По предварительной информации, 16-летний юноша решил прокатиться на крыше электрички, он забрался на последний вагон, где получил удар током.

Снять с крыши его удалось уже в Орехово-Зуево. Мальчику пытались помочь прохожие, а затем и сотрудники скорой помощи, но спасти его не смогли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что несовершеннолетний зацепер попал в больницу после удара током на крыше электропоезда в Московской области. Инцидент произошел на железнодорожной станции «Войново», подросток забрался на крышу электрички и получил удар током. Пострадавший выжил, мальчика госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее в Мурманской области подросток выжил после удара током на крыше поезда.