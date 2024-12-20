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Психолог рассказала, как отказаться от алкоголя на Новый год

Pravda.Ru: правильная компания поможет отказаться от алкоголя на Новый год
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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам, которые хотят отказаться от алкоголя на Новый год, важно выбрать правильную компанию, в которой им будет комфортно проводить время. Об этом рассказала психолог Людмила Полянова, передает Pravda.Ru.

По ее словам, чтобы избежать давления со стороны окружающих, не стоит привлекать внимание к своему отказу от спиртного. Так, например, можно не демонстративно отказываться от предложения выпить, а сделать небольшой глоток и отставить бокал. Если же в компании становится некомфортно, психолог советует уйти с праздника.

«Если человек понял себя и стремится к получению удовольствия, отталкиваясь от своих привязанностей, привычек, то проблемы никакой нет. <...> Можно же не до утра встречать Новый год. Можно встать и в любое время уйти», — сказала Полянова.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова до этого в разговоре с «Газетой.Ru» говорила, что алкоголь сочетается далеко не со всеми продуктами, поэтому за новогодним столом следует быть осторожнее, чтобы не навредить себе. В частности, по ее словам, не рекомендуется закусывать спиртные напитки.

Ранее была названа сумма, которую россияне тратят на алкоголь к Новому году.

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