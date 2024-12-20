Врач ответил, может ли новогоднее застолье стать причиной рака

Россияне не заболеют раком из-за одного новогоднего застолья, однако некоторые продукты могут негативно влиять на здоровье. Об этом Life рассказал врач-радиотерапевт, заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов.

По его словам, к ним относятся алкоголь, сладкие или чрезмерно горячие напитки, продукты из переработанного мяса, а также приготовленные на гриле.

«Кроме того, для многих людей новогодние праздники — возможность днями валяться на диване, доедать оставшееся с новогоднего стола, смотреть телевизор, отсыпаться. А гиподинамия (малая физическая активность) и избыточное питание — путь к избыточной массе тела, что чревато увеличением риска развития злокачественных опухолей», — напомнил Романов.

В связи с этим врач посоветовал ограничивать потребление вредной еды на Новый год, а также соблюдать режим бодрствования и отдыха и не забывать о физической активности в праздничные дни.

Заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько до этого говорила, что идеальными закусками для зубов являются огурцы, морковь, перец и сельдерей. В их составе много жидкости, которая удаляет остатки пищи, и витаминов, укрепляющих зубную эмаль.

Ранее врач перечислил простые правила, как не подхватить ОРВИ на елках и корпоративах.