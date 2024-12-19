Названы новогодние закуски, которые не навредят зубам

Идеальными закусками для зубов являются огурцы, морковь, перец и сельдерей. В их составе много жидкости, которая удаляет остатки пищи, и витаминов, укрепляющих зубную эмаль. Об этом в интервью РИАМО сообщила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько. При этом, по ее словам, стоит меньше употреблять консервированных овощей, поскольку они повышают кислотность полости рта.

Что касается сыра, на новогоднем столе лучше оставить нежирные сорта, такие как чеддер и гауда, продолжила специалист. Также она посоветовала употреблять больше ягод, потому что они содержат большое количество витаминов и мало сахаров.

«Йогурт и десерты из мягкого творога — не самые частые гости на праздничном столе. А зря! Они не оказывают на зубы негативного воздействия. Такие продукты поддерживают оптимальный уровень кислотности во рту и укрепляют эмаль за счет содержания кальция», — подчеркнула Радько.

Врач предупредила, что повышенная чувствительность зубов может стать неожиданной неприятностью в новогодние праздники. Причиной данного состояния могут стать еда и напитки, которыми изобилует среднестатистическое меню, например, ананасы, лимоны, соленья, газировка, и, конечно, алкоголь.

Все эти продукты, по ее словам, обладают агрессивным действием на зубную эмаль.

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