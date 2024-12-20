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Глава Башкортостана рассказал о секретах хорошего плова

Глава Башкортостана Хабиров: рис в плове должен быть недоваренным
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za-edoy.ru

Секрет хорошего плова заключается в особенной технологии его приготовления, рис важно не переваривать. Об этом в интервью kp.ru рассказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Это давняя история. Знаете, пловов — несколько сотен. Они отличаются специями, мясом, маслом. У меня — самый банальный. Я когда в армии служил, мы ходили в караул. И там двух ребят-узбеков мы освобождали от всего, сами за них бодрствовали, а они нам готовили плов. Что мы тогда могли особого найти? Только рис, лук и мясо. Но было вкусно. И они меня научили. Там важна технология», — сказал он.

По его словам, смысл плова заключается в том, что рис должен быть в состоянии al dente, то есть немного недоваренным. Хабиров также рассказал о личных новогодних традициях. Он отметил, что планирует отпраздновать Новый год вместе с семьей, а в первых числах января — отправиться в рабочую поездку на открытие поликлиники.

Журналист Юлия Банишевская до этого говорила, что любители плова часто ищут на рынках красно-коричневый рис девзера, однако под видом этого сорта продавцы могут предложить подкрашенный круглозерный рис. По ее словам, подделку легко распознать по ощущениям: настоящий девзера не окрашивает руки при трении и не становится белым после промывки.

Ранее сообщалось, что россияне активно скупают соленья перед Новым годом.

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