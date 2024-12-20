Россияне активно скупают соленья перед Новым годом

Аналитики торговой сети АШАН зафиксировали рост продаж соленых и маринованных огурцов по всей стране: в середине декабря россияне купили на 30% больше соленых и маринованных огурцов, чем месяцем ранее. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Такой всплеск интереса к соленьям легко объяснить: в преддверии Нового года многие уже начали готовиться к праздничному застолью.

Самыми популярными категориями у россиян стали: маринованные (39%); корнишоны (29%); соленые (24%). А вот у бочковых — только 7%.

Чаще всего отдают предпочтение соленьям весом 680 граммов (40%), 720 граммов (12%) и один килограмм (10%).

«В прошлом декабре спрос на соленые и маринованные огурцы был на треть меньше, чем в ноябре. В этом году перед Новым годом мы, наоборот, замечаем определенный ажиотаж вокруг этой категории продуктов: люди возвращаются к любимым семейным рецептам, выбирают домашние заготовки, чтобы создать традиционную атмосферу семейного праздника», — прокомментировали в АШАН Ритейл Россия.

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