Россиянам объяснили, как отличить настоящий рис для плова от подделки

Любители плова часто ищут на рынках красно-коричневый рис девзера, однако под видом этого сорта продавцы могут предложить подкрашенный круглозерный рис. Как отличить оригинал от подделки, в беседе с Tsargrad.tv рассказала журналист Юлия Банишевская.

По ее словам, подделку легко распознать по ощущениям: настоящий девзера не окрашивает руки при трении и не становится белым после промывки.

Она подчеркнула, что некачественный товар может, в том числе, представлять опасность для здоровья, поэтому важно проверять продукцию перед покупкой.

Эксперт в сфере защиты брендов в интернете и основатель компании BrandSecurity Руслан Кривулин до этого объяснил, как отличить подделку от оригинала на маркетплейсах.

По его словам, при покупке необходимо обращать внимание на происхождение продавца, историю продаж и уровень цен. Специалист подчеркнул, что разницу в 5-10 раз от средней стоимости нельзя объяснить акциями. Кроме того, он посоветовал посетить официальную страницу бренда, поскольку на ней часто написано, можно ли купить товар где-то еще, помимо официальных магазинов.

Ранее эксперты назвали признаки поддельных автозапчастей.