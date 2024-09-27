В Москве состоялся международный форум «Российская энергетическая неделя»

В Московском манеже стартовал международный форум «Российская энергетическая неделя». Главной темой стало энергетическое сотрудничество в многополярном мире.

Участники форума отмечают, что Россия, несмотря на санкционное давление, остается крупнейшим поставщиком энергетических ресурсов на внешние рынки. Страна продолжает наращивать производство электроэнергии и внутреннее потребление.

Позитивную динамику эксперты связывают с подключением новых производств. В частности, объясняют тенденцию повышением загрузки предприятий военно-промышленного комплекса, а также ростом отрасли промышленного майнинга криптовалют.

Напомним, 8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о развитии промышленного майнинга. Фактически это началом зарождения новой стратегической отрасли.

Эксперты отмечают, что майнинговые ЦОДы — это не только добыча криптовалюты, но и готовая инфраструктура для проектов в области искусственного интеллекта и анализа больших данных.

В последние годы в России вводятся в эксплуатацию новые высокотехнологичные центры обработки данных.

Как рассказал владелец и генеральный директор крупнейшего в России оператора дата-центров Bitriver Игорь Рунец, строят их в регионах с профицитом электроэнергии, не востребованным другими отраслями.

Промышленный майнинг Рунец назвал уникальной отраслью, способствующей повышению эффективности единой энергетической системы страны и развитию энергогенерации.

«Майнинг — это уникальный потребитель для большой электроэнергетики. В то же время, в случае пиковой нагрузки в энергосистеме, майнинговые дата-центры без ущерба для своей деятельности, без потери информации способны очень оперативно снизить свое потребление», — пояснил Рунец.

По его словам, это приводит к тому, что потенциал электроэнергетики может использоваться максимально, что повышает выручку электросетевых компаний, доходы генерирующих компаний, налоги в бюджет страны.

В ряде регионов это может привести к снижению тарифа на электроэнергию, считает Рунец.

Вторым направлением он назвал синергию с нефтяными компаниями.

«Отрасль использует попутный нефтяной газ для выработки электроэнергии для электроснабжения ЦОДов, построенных в районах месторождений нефтедобычи. Это улучшает экологию, повышает энергоэффективность, доходы нефтянников и создает дополнительный налоговые отчисления», — добавил Рунец.