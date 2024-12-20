Россиянам рассказали, как выбрать безопасные елочные украшения

Елочные украшения не должны быть изготовлены из легко воспламеняющихся материалов, например ваты, потому что они могут спровоцировать пожар. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по пожарной безопасности, член общественного совета при главном управлении МЧС столицы Денис фон Мекк.

Гирлянды он рекомендует покупать на светодиодах, потому что они более надежны в использовании.

«Большинство современных изделий рассчитано на постоянное, 24-часовое использование с низким токопотреблением, но некоторые элементы могут нагреваться. Поэтому желательно ограничить их соприкосновение с любыми другими материалами, ведь даже сама елка может вспыхнуть», — добавил Денис фон Мекк.

Перед покупкой украшения специалист посоветовал изучить инструкцию к нему и посмотреть срок годности товара. Кроме того, важно проверять наличие сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности.

Дизайнер интерьеров, архитектор Катерина Коваленко до этого говорила, что вместо традиционных елочных игрушек можно использовать гирлянду с маленькими огоньками, вместо звезды на макушку елки — большой бант в трендовом красном оттенке. В этом сезоне также присутствует тренд на натуральность, поэтому праздничную атмосферу можно создать с помощью украшений из стекла или дерева, а также хендмейд-вариантов.

Ранее россиянам напомнили о наказании за самовольное украшение подъезда к Новому году.