Россиянам напомнили о наказании за самовольное украшение подъезда к Новому году

Украшение подъезда дома к Новому году необходимо согласовывать с управляющей компанией и соседями. В противном случае инициатива будет наказуема штрафом. Об этом рассказала РИА Новости адвокат Евгения Квартальнова.

Юрист напомнила, что, согласно Жилищному кодексу РФ (статья 36), общее имущество многоквартирного дома, к которому относится и подъезд, принадлежит всем собственникам жилья.

«Так что без согласия всех владельцев жилья любые подобные действия считаются самовольными», — отметила Квартальнова.

Руководитель отдела по правовым вопросам УК «Самолет» Вячеслав Соколов добавил, что жильцы могут пожаловаться в управляющую компанию, государственный жилищный надзор, прокуратуру и Роспотребнадзор. Также самовольное украшение подъезда может привлечь и внимание МЧС за потенциальную пожароопасность.

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