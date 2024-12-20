Синоптик рассказал об образовании гололеда в Москве

Синоптик Леус сообщил, что в Москве образовался гололед толщиной до 3 мм

Прошедшей ночью в Москве был зафиксирован гололед толщиной 1-3 мм, он сохранится в ближайшие один-два часа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик рассказал, что минувшей ночью на территории Европейской России наблюдалась зона гололедов и ледяных дождей, связанная с теплым атмосферным фронтом. Она вытянулась узкой полосой из северных районов Карелии до Ростовской области, отметил он.

В Москве гололеды зафиксировали метеостанции МГУ, аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово. В Подмосковье это явление наблюдалось в Волоколамске, Ново-Иерусалиме, Коломне и Черустях.

«Толщина гололедных отложений составила от 1 до 3 мм», — написал Леус, подчеркнув, что гололедные явления сохранятся до момента перехода температуры в зону положительных значений.

На западе Московской области это произошло около 6 часов утра, в столице ожидается в течение ближайшего часа-двух, а на востоке региона произойдет после полудня, пояснил специалист «Фобоса».

Температура воздуха в Москве составит +1°C…+3°C, по области -1°C…+4°C.

Ранее москвичи заметили световые столбы в небе.