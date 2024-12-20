Поджигатель ростовской мэрии покончил с собой в СИЗО после приговора

SHOT: осужденный на 16 лет за поджог ростовской мэрии покончил с собой в СИЗО

Осужденный поджигатель ростовской мэрии Роман Шведов покончил с собой в СИЗО после оглашения приговора. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, тело 39-летнего Шведова нашли в одиночной камере во время обеденного обхода примерно через пять часов после вынесения приговора.

Перед смертью защита осужденного подавала апелляции, чтобы сократить ему срок, но дважды получала отказ.

В 2022 году Шведов ночью бросил бутылку с зажигательной смесью в окно администрации Зимовниковского района Ростовской области. 18 декабря Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал мужчину виновным по делу о теракте, который повлек значительные убытки и другие тяжелые последствия.

До этого Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук (внесена в перечень террористов и экстремистов) к 21 году лишения свободы в колонии общего режима. Ее обвинили в содействии террористической деятельности в интересах кураторов с Украины.

Ранее на Алтае сотрудник общепита пытался отравить военнослужащих и получил 20 лет колонии.