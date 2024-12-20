Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поджигатель ростовской мэрии покончил с собой в СИЗО после приговора

SHOT: осужденный на 16 лет за поджог ростовской мэрии покончил с собой в СИЗО
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Осужденный поджигатель ростовской мэрии Роман Шведов покончил с собой в СИЗО после оглашения приговора. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, тело 39-летнего Шведова нашли в одиночной камере во время обеденного обхода примерно через пять часов после вынесения приговора.

Перед смертью защита осужденного подавала апелляции, чтобы сократить ему срок, но дважды получала отказ.

В 2022 году Шведов ночью бросил бутылку с зажигательной смесью в окно администрации Зимовниковского района Ростовской области. 18 декабря Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал мужчину виновным по делу о теракте, который повлек значительные убытки и другие тяжелые последствия.

До этого Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук (внесена в перечень террористов и экстремистов) к 21 году лишения свободы в колонии общего режима. Ее обвинили в содействии террористической деятельности в интересах кураторов с Украины.

Ранее на Алтае сотрудник общепита пытался отравить военнослужащих и получил 20 лет колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами