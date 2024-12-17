Россиянам объяснили, как не испортить здоровье новогодним оливье

Оливье — неотъемлемая часть новогоднего стола, объединяющая поколения, но важно знать, как сохранить его вкус без вреда для здоровья. По статистике, до 30–40% россиян в праздничные дни жалуются на проблемы с пищеварением. Причины просты: переедание, избыток калорийных блюд, игнорирование условий хранения. Врач-эндокринолог, диетолог сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Наталия Шведова рассказала «Газете.Ru», какие правила надо соблюдать, чтобы сделать оливье частью здорового новогоднего меню.

«Готовый салат Оливье храните при температуре +2…+4°C в холодильнике. Без майонеза салат можно держать до 24 часов, с майонезом — не более 12 часов.

Не оставляйте салат на столе более 1–2 часов, поскольку при комнатной температуре в продуктах активно размножаются бактерии, способные вызвать кишечную инфекцию.

Попытки заморозить оливье ни к чему хорошему не приведут: после разморозки вкус и текстура ингредиентов пострадают, а майонез попросту расслоится. Рассчитываете съесть остатки салата через пару дней? Не стоит: «позавчерашний» оливье вполне способен вызвать отравление, сопровождающееся болями в животе, тошнотой и прочими «радостями», не входящими в праздничную программу. Особенно это актуально, если в составе был майонез или колбаса», — объяснила она.

Детям до 3 лет классический салат оливье давать не рекомендуется: их система пищеварения не готова к калорийному продукту с высоким содержанием жиров и соли, заправленному майонезом. Для ребенка 3–5 лет можно приготовить облегченную версию: использовать нежирный соус на основе йогурта, заменить колбасу на отварное куриное мясо. Порция для дошкольников — не более 50–70 грамм, детям старше 6 лет допустимо до 100 грамм, не чаще одного раза в неделю. Такой подход не только снизит нагрузку на желудочно-кишечный тракт, но и поможет сформировать у ребенка здоровые пищевые привычки.

«Для людей с сахарным диабетом (это заболевание, при котором нарушен углеводный обмен и повышен уровень глюкозы в крови) классический вариант салата — не лучший выбор. Но отказываться от него не обязательно. Замените картофель цветной капустой или сельдереем, а колбасу — отварным говяжьим языком или курицей. Порция — 100–150 граммов. Обязательно контролируйте уровень глюкозы в крови через два часа после еды», — добавила врач.

Снизить калорийность салата можно, заменив майонез на более легкие варианты заправок. Попробуйте соус из греческого йогурта, горчицы и лимонного сока или нежирную сметану с щепоткой укропа, паприки и чеснока, резюмировала она.

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