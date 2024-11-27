Назван самый дорогой новогодний салат

Самым дорогим салатом на новогоднем столе будет оливье — на приготовление порции на четырех человек придется потратить 553 рубля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

За последний год стоимость ингредиентов для этого новогоднего салата выросла на 8,5%. Сильнее всего подорожал картофель — на 65%.

Другие праздничные салаты за год также подорожали. Корзина продуктов для приготовления «Мимозы» выросла в цене на 10,5%, до 277 рублей. На селедку под шубой придется потратить 261 рубль (+13,3%).

Дешевле всего обойдется салат «Столичный» — ингредиенты на порцию для четверых можно купить за 257 рублей.

До этого россиян предупредили о подорожании мандаринов в декабре. Эксперты ожидают, что цены на цитрусовые вырастут минимум в полтора раза. Красная икра может подорожать на треть к Новому году.

Ранее россиянам рассказали, как дешевле купить икру к праздникам.