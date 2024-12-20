На Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, передает РИА Новости.

По данным ресурса, более восьми часов звучит воздушная тревога в Черниговской области. В 07:35 (мск) тревогу объявили в Киеве, через минуту тревога уже распространилась на все регионы страны.

Утром 20 декабря украинские СМИ сообщили о взрывах в Переяславе Киевской области Украины.

19 декабря взрывы произошли в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее СБУ задержала подростков, подозреваемых в подрыве взрывчатки у отделов полиции в Харькове.