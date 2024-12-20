В Москве в пятницу ожидается дождь и гололедица

Облачная погода, осадки преимущественно в виде дождя и гололедица ожидаются в Москве в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от +1 до +3°C, в ночь на субботу изменения в температурном фоне не прогнозируются.

Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба, добавили синоптики.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в Москве осадков не ожидается, но температура воздуха продолжит расти. В субботу прогнозируется 0°C в столице и от -3 до +2°C в области. Это выше климатической нормы на 4°C, заметила она. В воскресенье в целом сохранится похожая погода без осадков, но уже будет намечаться легкий морозец, рассказала Позднякова.

В понедельник дневная температура останется на уровне 0…-5°C. Во вторник будет также незначительно прохладно, но уже пройдут осадки. Температура воздуха и в начале последней декады декабря будет выше климатической нормы, добавила Позднякова.

Ранее москвичи заметили световые столбы в небе.