Губернатор опубликовал список пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что при столкновении пассажирского и грузового поездов пострадали люди в возрасте от 8 до 72 лет. Список пассажиров глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что получивших травмы доставили в больницы Полярных Зорь, Кандалакши и Апатитов.

Личность еще четверых пострадавших устанавливается, как и личность 50-летней женщины, которая не выжила.

До этого пассажирка поезда Мурманск — Санкт-Петербург Юлия рассказала «Газете.Ru», что во время столкновения с грузовым составом была в вагоне-ресторане и почувствовала сильный удар. Она отметила, что из-за происшествия ее вагона «больше нет».

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. Один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Более 10 человек пострадали.

Чибис сообщил, что к месту столкновения составов направились спасатели. Власти организуют подготовку мест размещения пассажиров. На место происшествия также направлены восстановительные поезда.

Ранее стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области.