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РАНХиГС назвал главные слова года в России

РАНХиГС: «суверенитет» стало государственным словом года в России
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Владимир Астапкович/РИА Новости

«Суверенитет» стало государственным словом года в России. Об этом рассказали РИА Новости эксперты РАНХиГС.

Эксперты провели количественный и качественный анализ документов стратегического планирования, а также выступлений президента Владимира Путина. Также исследователи определяли существенные изменения в семантике слов, их сочетаемости и учитывали их статус дискурсивной реализации.

Согласно исследованию, это слово олицетворяет и внутреннюю повестку страны. Также в главный список вошли слова «самореализация», «неолиберальный», «историческое просвещение» и «фиджитал».

До этого россияне назвали мыс Бесов нос в Карелии самым загадочным местом в России, свидетельствуют результаты опроса телеканала «Моя Планета», имеющиеся в распоряжении «Газеты.Ru». Также в рейтинг вошли плато Укок в Республике Алтай (15,9%), озеро Чебаркуль в Челябинской области (14,6%), гора Бабырга в Алтайском крае (7,1%) и Азасская пещера в Кемеровской области (5,9%).

Ранее турэксперт рассказал, какие виды туризма популярны у россиян.

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