Силовики рассказали подробности по делу об убийстве генерала Кириллова

Стало известно, когда предполагаемый исполнитель теракта в Москве, при котором погиб начальник войск РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приехал в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства утверждает, что предварительно было установлено, что Ахмад Курбанов прибыл в Россию осенью 2024 года.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ России и спецслужб Узбекистана устанавливают возможных соучастников убийства генерала Игоря Кириллова.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Незадолго до этого на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц.

18 декабря правоохранители задержали предполагаемого подрывника Ахмада Курбанова. Для его допроса пришлось привлечь переводчика, так как мужчина не говорил по-русски. Мужчина признался, что куратор с Украины обещал ему $100 тыс. долларов и проживание в Евросоюзе за устранение генерала. После того как Курбанов согласился, ему скинули координаты тайника и объяснили, как собрать из компонентов радиоуправляемую бомбу.

Ранее Медведев пообещал наказание для всех причастных к убийству генерала Кириллова.