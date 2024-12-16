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Семья из четырех человек, включая младенца, попала в больницу после заказа суши и пиццы

В Липецке семья, включая младенца, отравилась суши и пиццей из доставки

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Липецке семья из четырех человек, включая 10-месячного младенца, оказалась в больнице после употребления еды, заказанной на дом из местного ресторана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

«В воскресенье две женщины, 17-летняя девушка и 10-месячный ребенок ели роллы и пиццу, заказанные в одном из липецких ресторанов. Ночью они почувствовали себя плохо и вызвали скорую», — поделились в ведомстве.

Семью госпитализировали в региональную инфекционную больницу. Состояние взрослых и подростка медики оценили как средней степени тяжести, у младенца зафиксировали легкое отравление.

В региональном Роспотребнадзоре проверяют точку питания, где семья сделала заказ.

Ранее в Петербурге четырехлетний ребенок попал в реанимацию, отравившись препаратом от шизофрении.

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