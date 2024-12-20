В России арестовали обвиняемую в контрабанде 9,5 тонны кокаина из Южной Америки

Фигурантку дела о контрабанде кокаина из Южной Америки арестовали в России

Суд арестовал предпринимательницу из Белгородской области по делу о контрабанде из Южной Америки в европейские страны более 9,5 тонны кокаина, обнаруженного в 2019 году в порту Кабо-Верде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Женщину обвиняют по статье Уголовного кодекса России «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

В марте стало известно, что мурманские моряки, задержанные в 2019 году и приговоренные за контрабанду наркотиков в Кабо-Верде, вернулись в Мурманскую область.

Сухогруз ESER, следовавший из Южной Америки в Марокко, был задержан в порту Кабо-Верде в феврале 2019 года. При обыске корабля правоохранительные органы обнаружили 9,5 тонны кокаина в трюме и арестовали экипаж. В 2020 году капитана судна приговорили к 12 годам тюремного заключения, а моряков — к 10 годам лишения свободы как соучастников.

Капитан заявил, что его вынудил к контрабанде владелец судна и что команда не знала о наличии на борту такого груза, однако суд не принял его аргументы во внимание.

Ранее в США мужчина пошел на рыбалку и нашел кокаин на $1,7 млн.