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В Мурманск вернулись моряки, осужденные в Кабо-Верде за контрабанду наркотиков

Осужденные в Кабо-Верде за наркотики российские моряки вернулись в Мурманск

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Мурманские моряки, задержанные в 2019 году и приговоренные за контрабанду наркотиков в Кабо-Верде, вернулись в Мурманскую область. Об этом сообщил в социальной сети депутат Государственной думы Алексей Веллер.

На своей странице во «ВКонтакте» он написал: «Радует, что все усилия не прошли даром, и наши моряки теперь вернулись к своим семьям и близким».

В 2019 году, будучи депутатом Государственной думы от Мурманской области, Веллер активно помогал задержанным морякам, сотрудничая с посольством, министерством иностранных дел, министерством внутренних дел и другими органами, а также лично посещал островное государство.

Сухогруз ESER, следовавший из Южной Америки в Марокко, был задержан в порту Кабо-Верде в феврале 2019 года. При обыске корабля правоохранительные органы обнаружили 9,5 тонны кокаина в трюме и арестовали экипаж. В 2020 году капитана судна приговорили к 12 годам тюремного заключения, а моряков — к 10 годам лишения свободы как соучастников.

Капитан заявил, что его вынудил к контрабанде владелец судна и что команда не знала о наличии на борту такого груза, однако суд не принял его аргументы во внимание.

Ранее в Красном море затонул сухогруз Rubymar.

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