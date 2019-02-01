11 российских моряков задержаны в Кабо-Верде. LIVE

В Стамбуле в Турции с июня 2018 года стоит ростовское судно Streamline, куда оно было направлено на ремонт — оно задержано за долги прежнего владельца. Задолженность составляет $430 тыс. Команда судна из 10 человек не получала заработную плату, морякам не выплатили около $36 тыс. Более того — при передаче судна новому владельцу, турецкой компании Аkca Shipping, были неверно оформлены документы. Все это время новый судовладелец доставляет морякам еду, воду и топливо, однако заработную плату не выплачивает, из-за чего экипаж дважды, в ноябре и январе, объявлял голодовку. Суд по делу арестованного судна должен пройти в феврале.