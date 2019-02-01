11 российских моряков задержаны в Кабо-Верде. LIVE

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В Стамбуле в Турции с июня 2018 года стоит ростовское судно Streamline, куда оно было направлено на ремонт — оно задержано за долги прежнего владельца. Задолженность составляет $430 тыс. Команда судна из 10 человек не получала заработную плату, морякам не выплатили около $36 тыс. Более того — при передаче судна новому владельцу, турецкой компании Аkca Shipping, были неверно оформлены документы. Все это время новый судовладелец доставляет морякам еду, воду и топливо, однако заработную плату не выплачивает, из-за чего экипаж дважды, в ноябре и январе, объявлял голодовку. Суд по делу арестованного судна должен пройти в феврале.
Случаи задержания судов с российским экипажем в заграничных портах — увы, совсем не редки. Совсем недавно, 17 января, стало известно. что в Великобритании задержали сухогруз «Кузьма Минин», принадлежащий Мурманскому морскому пароходству. Причина задержания не называлась — в пароходстве РИА «Новости» отказались комментировать эту информацию. Однако к тому момент экипаж числом 18 человек пережил задержание в Нидерландах — в 2018-м судно уже арестовывали из-за неразрешенного коммерческого спора.
Сейчас судно стоит в порту Прайя, в столице Кабо-Верде.
Как сообщает РИА «Новости», представитель российского посольства в Кабо-Верде подтвердил, что задержание моряков связано с подозрениями в контрабанде наркотиков.
Полиция, прибывшая на судно, обнаружила 9,5 тонн кокаина.
Сделать остановку в порту Прая в Кабо-Верде судно было вынуждено из-за того, что один из членов экипажа скончался по неизвестной причине.
В Кабо-Верде россияне оказались случайно. Судно ESER, на котором они служат, следовало под флагом Панамы из этой страны в Марокко (а именно, в город Танжер). В Кабо-Верде оно сделало вынужденную остановку.
О задержании россиян сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство этой африканской страны. «Мы находимся в тесном контакте с органами следствия, непосредственно с задержанными. Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации», — сказал представитель посольства.
Здравствуйте, дорогие друзья! Этот пятничный вечер (а у кого-то — уже и глубокая ночь) омрачен чрезвычайным происшествием в Кабо-Верде. Здесь задержали 11 российских моряков.