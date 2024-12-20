В Нью-Йорке пресекли попытку теракта против консульства Израиля

В Нью-Йорке пресекли попытку теракта против израильского консульства

Американские службы безопасности пресекли попытку нападения на израильское консульство в Нью-Йорке, заявил генконсул Израиля Офир Акунис. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, израильская сторона глубоко ценит оперативные действия, а также сотрудничество американских служб безопасности.

По данным издания The Times of Israel, задержанный подозреваемый является сторонником ряда террористических организаций, включая ИГИЛ (организация запрещена в России). В публикации отмечается, что он проживал в штате Вирджиния. Подозреваемого задержали сотрудники ФБР.

В начале ноября сообщалось, что житель американского штата Теннесси Скайлер Филлипи был задержан по подозрению в намерении применить оружие массового поражения и повредить объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, по данным ФБР, мужчина обсуждал возможные нападения на другие инфраструктурные объекты и высказывал готовность использовать взрывные устройства для причинения массовых разрушений.

Ранее в Берлине предотвратили теракт у посольства Израиля.