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В Берлине предотвратили возможный теракт у посольства Израиля

Bild: в Берлине предотвратили террористическую атаку на посольство Израиля

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Немецкие правоохранительные органы предположительно предотвратили террористическую атаку в Берлине. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что отряды спецназначения и оперативники федерального управления уголовной полиции, вероятно, предотвратили террористическую атаку на посольство Израиля.

По словам представителя федеральной прокуратуры Михаэля Рамёллера, в субботу вечером в городах Бернау в федеральной земле Бранденбург и Санкт-Августин в Северном Рейне-Вестфалии прошли обыски. В Бернау был задержан мужчина, которого подозревают в поддержке террористической организации, а в Санкт-Августине был допрошен свидетель и изъяты возможные улики.

Издание подчеркивает, что под подозрение попал 28-летний ливиец, которого считают сторонником террористической организации ИГ (организация запрещена в России).

Отмечается, что задержанный въехал на территорию ФРГ в ноябре 2022 года и попросил убежища, однако ему было отказано, и он должен был покинуть Германию, тем не менее, остался в Бернау.

Накануне в Смоленской области предотвратили попытку теракта в здании управления министерства внутренних дел (МВД).

Ранее теракт предотвратили на ж/д вокзале в Ярославле.

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