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ФБР предотвратило теракт на электростанции в Нэшвилле

ФБР предотвратило попытку теракта с дроном на электростанции в Нэшвилле

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Marcus E Jones/Shutterstock/FOTODOM

Житель американского штата Теннесси Скайлер Филлипи был задержан по подозрению в намерении применить оружие массового поражения и повредить объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции Соединенных Штатов.

По информации минюста, 24-летний Филлипи планировал осуществить атаку на электростанцию в Нэшвилле с помощью дрона, оснащенного взрывчатыми веществами. ФБР предотвратило его преступный замысел в тот момент, когда он готовился к запуску дрона.

Кроме того, по данным ФБР, Филлипи обсуждал возможные нападения на другие инфраструктурные объекты и высказывал готовность использовать взрывные устройства для причинения массовых разрушений.

До этого о подрыве автомобиля с сотрудником Запорожской АЭС заявило главное управление разведки минобороны Украины. Причиной подрыва машины Короткого украинская разведка назвала то, что он сотрудничал с российскими властями и передавал им списки сотрудников ЗАЭС, которые придерживались проукраинской позиции.

Ранее Путин назвал очень опасными терактами удары ВСУ по Запорожской и Курской АЭС.

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